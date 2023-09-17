В Турции тушивший пожары вертолет врезался в плотину

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы написал в соцсети X (бывший Twitter), что тушивший пожары в турецкой провинции Измир вертолет упал в водохранилище.

В одном из сообщений министр сообщил, что связь с экипажем одного из вертолетов прервалась 16 сентября в 23.53 (совпадает с мск) в районе Мендерес города Измира.

«В ходе расследования было установлено, что вертолет врезался в плотину Тахталы, из которой набирал воду для тушения лесного пожара», — написал Юмаклы.

Он добавил, что один из четырех членов экипажа пожарного вертолета найден живым, поиски еще трех членов экипажа продолжаются.

По словам министра, в регион были немедленно отправлены группы жандармерии, полиции и береговой охраны.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил надежду, что РФ сможет направить дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров в республике.

Ранее в Турции загорелся популярный туристический базар.