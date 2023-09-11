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Эксперт назвал верной стратегией развитие инфраструктурных центров Дальнего Востока

Политолог: локомотивами развития должны становиться центры регионов и мегаполисы

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации программы развития дальневосточных городов обсуждал совершенно конкретные вопросы. Об этом по итогам совещания на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Например, нефтебаза в центре Владивостока. Я ее помню уже много десятилетий, и действительно у меня всегда это вызывало удивление. Обсуждалось развитие Благовещенска, Хабаровска и других городов», — сказал он.

По его словам, логика такая, что локомотивами развития должны становиться такие центры регионов и мегаполисы.

«В идеале, конечно, это должны быть мегаполисы, потому что сейчас даже Владивосток до этого уровня не дотягивает», — отметил он

При этом эксперт подчеркнул, что в целом нужно смотреть на пример китайских соседей.

«Масштаб решает, поэтому создание таких вот больших, комфортных для населения, туристов и бизнес партнеров инфраструктурных центров, которые стали локомотивами развития, мне кажется абсолютно правильной стратегической линией», — заключил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Отмечается, что Путин примет участие в ряде встреч и проведет несколько совещаний.

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ВЭФ-2023
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