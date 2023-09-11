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Подросток обиделся на соседку из-за замечания и сжег ее дом

В Башкирии подросток сжег дом соседки из-за замечания в свой адрес

В Кармаскалинском районе Башкирии 15-летний школьник полгода вынашивал план мести соседке, сделавшей ему замечание, и сжег ее дом. Об этом сообщает МВД республики в Telegram-канале.

В селе Камышлинка обидчивый 15-летний школьник сжег дом соседской семьи, полгода назад соседка сделала ему замечание из-за шумного поведения. Подросток затаил обиду и решил отомстить женщине, он планировал устроить поджог, но осуществить задуманное зимой ему помешали высокие сугробы.

5 сентября мальчик вооружился спичками, бумагой и березовой корой, пробрался в баню и устроил поджог. Все свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона. Когда пламя перекинулось на жилой дом, он испугался и сбежал.

Глава семьи успел вывести из горящего помещения беременную жену и пятилетнюю дочь, постройка выгорела полностью. Подростка быстро задержали, возбуждено уголовное дело о поджоге.

Ранее подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем на дороге.

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