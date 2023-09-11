Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Бурятии школьница заявила, что педагог школы искусств приставал к ней на линейке

В Улан-Удэ педагога школы искусств обвинили в домогательствах по отношению к ученице

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

В Бурятии ученица детской школы искусств заявила о домогательствах педагога, мужчина пытался поцеловать ребенка и трогал за интимные места. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С заявлением в полицию обратилась мать 11-летней ученицы улан-удэнской школы искусств №10. Женщина рассказала, что ее дочери домогался пожилой педагог.

По словам девочки, все произошло во время торжественной линейки 1 сентября, 65-летний преподаватель предложил школьнице посмотреть новый класс, когда мужчина остался с девочкой наедине, он начал трогать ребенка и попытался ее поцеловать.

Школьнице удалось вырваться из объятий преподавателя, дома она рассказала обо всем матери, женщина обратилась в правоохранительные органы.

Следователи допросили педагога, который заявил, что девочка выдумала всю историю и ничего подобного не происходило.

Ранее в Пятигорске женщина обвинила тренера в изнасиловании ее семилетней дочери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях