В вузы России по квоте зачислено около тысячи бывших участников СВО

В 2023/2024 учебном году в высшие учебные заведения России поступили около тысячи участников cпециальной военной операции (СВО). Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РФ, сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, доля бывших военнослужащих по введенной в конце 2022 годе квоте составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места. 88% поступивших по квоте, или 7,5 тыс. человек являются детьми участников СВО.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, говорится в статье, считает, что зачисление около тысячи участников СВО в российские вузы является серьезным результатом первого года действия отдельной льготы. Такая льгота поможет ветеранам боевых действий вернуться к гражданской жизни и приобрести профессию. Абанкина надеется, что правильно выстроенная система льгот и поддержки поможет в 2024 году зачислить в высшие учебные заведения еще больше человек.

Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает газета, заявила о необходимости и дальше развивать поддержку участников СВО и их детей, поступивших в вузы. Она считает правильным создание специальных центров поддержки и сопровождения обучающихся, которые поступили в рамках отдельной квоты. Эти центры будут оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь ветеранам, а также принимать персонализированные решения о поддержке участников боевых действий и их детей.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России подготовило проект приказа, согласно которому участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов.

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