В Марокко объявили траур по жертвам землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства. Об этом сообщает Hespress.

По информации газеты, в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.

«Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными зданиями», — сказано в сообщении.

9 сентября МВД Марокко сообщало, что число погибших в результате землетрясения превысило 1,3 тыс.

В этот же день профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии города по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявлял, что двойного землетрясения в Марокко, как было в Турции в феврале, не ожидается. Он отмечал, что землетрясение, произошедшее ночью в Марокко, не стало неожиданностью.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Марокко в ночь с пятницы на субботу. Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 километрах к юго-западу от Марракеша.

Ранее сейсмолог рассказал, может ли повториться землетрясение в Марокко.