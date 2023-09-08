В Москве в доме произошли пожар и потоп одновременно

В Москве жителей многоэтажки эвакуировали из дома в кислородных масках из-за двух аварий, произошедших одновременно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Новинском бульваре. Изначально в одном из подъездов жилого дома прорвало трубу, после чего кипяток заполнил помещение. На этой же локации произошло возгорание. По словам очевидцев, дым поднимался до пятого этажа.

На место прибыли сотрудники МЧС. Жителей эвакуировали, после чего ликвидировали возгорание. С места происшествия госпитализировали трех человек. Среди спасенных были младенец с матерью.

На данный момент причина пожара неизвестна. По предварительным данным, в подвале располагалось оборудование, которое не охлаждалось должным образом.

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