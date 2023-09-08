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Путин и Собянин в День города в Москве откроют движение по МЦД-4

Кремль: Путин и Собянин в День города в Москве откроют движение по МЦД-4

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября в День города в Москве откроют нескольких новых транспортных артерий столицы, передает пресс-служба Кремля.

Они будут принимать участие в церемониях по видеосвязи. Глава государства поздравит москвичей с Днем города.

В частности, как сообщили в Кремле, будет запущено движение пассажирских поездов по МЦД-4, движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

Ранее мэр столицы заявил, что стоимость поездок после запуска Московского центрального диаметра-3 снизится в 3,5 раза.

17 августа состоялась церемония открытия пассажирского движения по МЦД-3, в ней приняли участие президент РФ Владимир Путин и Собянин.

Ранее в Госдуме предложили оборудовать детские площадки системами видеонаблюдения.

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