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Житель Курска вызвал полицию, чтобы ускорить приезд «скорой», и попал под суд

Суд оштрафовал курянина, который соврал полиции, чтобы «скорая» приехала быстрее

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Курске к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции привлекли местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В июне 54-летний мужчина находился у себя дома в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно самочувствие горожанина резко ухудшилось, и он вызвал скорую помощь. Через какое-то время мужчина решил, что медики задерживаются, и придумал, как их поторопить.

Россиянин позвонил в полицию и заявил дежурному, что его избили. Эта информация не соответствовала действительности, а на пациента, которому все же оказали необходимую помощь, затем составили протокол об административном правонарушении.

На суд мужчина не явился. Дело рассмотрели в его отсутствие и назначили нарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.

Ранее пенсионер получил три года тюрьмы за то, что 7000 раз звонил в «скорую» и оскорблял операторов.

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