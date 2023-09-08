Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции объявили оранжевый уровень угрозы из-за жары

Метеослужба Франции впервые объявила оранжевый уровень угрозы из-за жары осенью

close
100%
Rafael Yaghobzadeh/AP

Национальная французская метеорологическая служба Meteo France впервые объявила оранжевый (предпоследний) уровень климатической угрозы из-за жары осенью. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что оранжевый уровень опасности объявили в 14 департаментах столичного региона Иль-де-Франс и региона Центр — Долина Луары.

«Речь идет о первом оранжевом уровне угрозы из-за высоких температур вне летнего сезона с момента введения этой системы в 2004 году», — говорится в публикации.

Температура воздуха в названных регионах поднимется до +33...+36 °C, что является аномальным показателем для начала сентября.

«Такие высокие температуры сохранятся до воскресенья, затем в начале следующей недели они постепенно понизятся», — добавили в метеослужбе.

До этого эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития (IRD) Франсуаза Вимё заявила, что аномально высокие температуры до 50°C могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях