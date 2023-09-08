Во Франции объявили оранжевый уровень угрозы из-за жары

Национальная французская метеорологическая служба Meteo France впервые объявила оранжевый (предпоследний) уровень климатической угрозы из-за жары осенью. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что оранжевый уровень опасности объявили в 14 департаментах столичного региона Иль-де-Франс и региона Центр — Долина Луары.

«Речь идет о первом оранжевом уровне угрозы из-за высоких температур вне летнего сезона с момента введения этой системы в 2004 году», — говорится в публикации.

Температура воздуха в названных регионах поднимется до +33...+36 °C, что является аномальным показателем для начала сентября.

«Такие высокие температуры сохранятся до воскресенья, затем в начале следующей недели они постепенно понизятся», — добавили в метеослужбе.

До этого эксперт по климатическим изменениям французского Института научных исследований и развития (IRD) Франсуаза Вимё заявила, что аномально высокие температуры до 50°C могут быть зафиксированы на территории Франции в ближайшие 30 лет.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.