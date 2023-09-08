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В Москве в выходные будут действовать ограничения на Савеловском и Белорусском направлениях

В выходные поезда на Савеловском и Белорусском направлениях D1 будут ограничены

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Дептранс Москвы

В связи с проведением реконструкции станции Тестовская D1, 9 и 10, 16 и 17 сентября (в выходные дни) будут введены ограничения в движении поездов на Белорусском и Савеловском направлениях.

Как сообщает «Российская газета» по ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы, с 22:00 до 11:30 указанных дней на Савеловском и Белорусском направлениях часть поездов будет отменена, что приведет к увеличению интервалов движения до 50 минут. Некоторые поезда также будут следовать с отменой остановок на Славянском бульваре, Тестовской и Беговой.

Что касается «Аэроэкспрессов» в Шереметьево: в первой половине дня 10 и 17 сентября поезда будут отправляться от/до Савеловской с остановкой на Окружной. А 9 и 16 сентября некоторые рейсы в раннем утро и позднем вечере также будут следовать от/до Савеловской.

В сообщении говорится, что реконструкция станции Тестовская D1 направлена на создание удобного транспортного узла, который объединит станцию D4, МЦК и линии метро.

Ранее власти Москвы назвали дату запуска новой станции метрополитена в аэропорту.

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