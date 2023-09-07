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В Москве двое молодых людей напали на мужчину и избили

В Москве двое молодых людей жестоко избили мужчину

В Москве двух молодых людей подозревают в избиении мужчины с криками «очистим город от русского быдла». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на улице Маросейке. На кадрах с места событий заметно, как двое молодых людей сначала ударяют россиянина ногой, а затем валят его на асфальт и начинают бить ногами. Очевидцы требуют у нападавших остановиться, но они продолжают избиение.

После инцидента дебоширов задержали, в отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По информации авторов, подобные инциденты с их участием происходят не в первый раз. Ранее они приставали к людям на улице, пинали ногами и убегали с места.

Ранее в Оренбурге супруг избил свою жену в первую брачную ночь.

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