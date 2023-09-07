В Москве ищут директора петербургского НИИ вакцин ФМБА Виктора Трухина

В Москве разыскивают директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О пропаже мужчины стало известно после того, как в полицию обратилась его дочь. Она заявила, что в последний раз видела родственника 3 сентября. Он шел мимо дома, где проживал.

На следующий день Трухин перестал отвечать на звонки. При этом последняя активность в мессенджерах зафиксирована 5 сентября. На данный момент абонент недоступен.

Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА разрабатывает лекарства от тяжелых заболеваний, в том числе от гепатита и венерических болезней.

Ранее в США кота нашли спустя десять лет безуспешных поисков.