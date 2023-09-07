Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Коляска с ребенком опрокинулась во время движения автобуса в Петербурге

В Петербурге ребенок пострадал в результате падения из коляски в автобусе

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка пострадала в результате падения из коляски, которая опрокинулась в автобусе. Об этом сообщает «Мойка 78».

По данным издания, инцидент произошел на Московском проспекте. В какой-то момент водитель транспортного средства притормозил, однако мать девочки не смогла удержать коляску, располагавшуюся в салоне. Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценивается как среднее. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту данного инцидента. Все причины и обстоятельства происшествия будут выясняться.

В конце августа сообщалось, что в городе Кудрово Ленинградской области неизвестная женщина ударила по голове трехлетнего мальчика, когда тот врезался в коляску с ребенком, катаясь на велосипеде. Мать пострадавшего мальчика опубликовала видео разговора с напавшей на ее ребенка женщиной. Она утверждает, что и нападавшая, и ребенок в коляске «абсолютно целы и невредимы».

До этого стало известно, что в Орске Оренбургской области водитель автомобиля сбил коляску с младенцем и перевернулся, в результате наезда младенец получил ссадину.

Ранее в Петергофе объяснили, почему не пустили в музей девушку на инвалидной коляске.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях