Коляска с ребенком опрокинулась во время движения автобуса в Петербурге

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка пострадала в результате падения из коляски, которая опрокинулась в автобусе. Об этом сообщает «Мойка 78».

По данным издания, инцидент произошел на Московском проспекте. В какой-то момент водитель транспортного средства притормозил, однако мать девочки не смогла удержать коляску, располагавшуюся в салоне. Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценивается как среднее. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту данного инцидента. Все причины и обстоятельства происшествия будут выясняться.

В конце августа сообщалось, что в городе Кудрово Ленинградской области неизвестная женщина ударила по голове трехлетнего мальчика, когда тот врезался в коляску с ребенком, катаясь на велосипеде. Мать пострадавшего мальчика опубликовала видео разговора с напавшей на ее ребенка женщиной. Она утверждает, что и нападавшая, и ребенок в коляске «абсолютно целы и невредимы».

До этого стало известно, что в Орске Оренбургской области водитель автомобиля сбил коляску с младенцем и перевернулся, в результате наезда младенец получил ссадину.

Ранее в Петергофе объяснили, почему не пустили в музей девушку на инвалидной коляске.