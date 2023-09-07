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Украинцы пожаловались на снижение уровня жизни после переезда в Польшу

Почти 60% украинцев отметили ухудшение условий жизни после переезда в Польшу

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Czarek Sokolowski/AP

Более половины граждан Украины считают, что после переезда в Польшу их уровень жизни стал хуже. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное учеными Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета Варшавы, передает РИА Новости.

По данным исследования, 56,9% опрошенных заявили, что их условия жизни ухудшились после переезда в республику. В частности, респонденты жаловались на худший доступ к рынку труда и заработной плате.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины сообщало, что более трех миллионов граждан Украины могут не вернуться в страну из-за границы. В исследовании отмечалось, что это число может вырасти в зависимости от длительности боевых действий.

По мнению автора материала, чем дольше продлятся бои, тем больше украинцев решат сделать свои временные убежища новым домом. В Центре экономической стратегии Украины отметили, что такая перспектива может угрожать восстановлению страны после конфликта.

6 сентября советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин предложил разрешить въезд в Россию для украинских беженцев в Польше, которые не хотят возвращаться домой из-за угрозы попадания на фронт, и задействовать их как рабочую силы в «стройотрядах».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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