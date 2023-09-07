К 80-летию освобождения Донецка ФСБ России обнародовала документы о преступлениях нацистов

ФСБ России опубликовала архивные документы о том, как гитлеровцы и их пособники массово уничтожали ни в чем не повинных граждан СССР, в том числе женщин и детей, на оккупированной территории Сталинской (ныне Донецкой) области в годы Великой Отечественной войны.

Документы раскрывают детали судебного процесса над нацистскими преступниками, проходившего в городе Сталино (сегодняшний Донецк) в 1947 году.

В материалах собраны свидетельства истребления мирного населения Сталинской области, содержания советских граждан в концлагерях, угона в Германию нацистами и их пособниками населения Артемовска, Краматорска, Славянска, Горловки и города Сталино.

На официальном сайте ведомства отмечается, что розыск нацистских преступников, а также их пособников вели сотрудники оперативных подразделений НКВД-НКГБ-МГБ СССР и органов контрразведки «Смерш».

В лагерях военнопленных эту работу проводили сотрудники оперативно-чекистских подразделений Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР.

В центре общественных связей ФСБ России сообщили, что 24 января 1944 года была издана директива УПВИ НКВД СССР «О выявлении среди военнопленных участников совершения зверств», предписывавшая «мобилизовать внимание всего оперативного состава лагерей» на «выявлении оперативным и следственным путем участников совершения зверств» и документирование их преступной деятельности».

Особенно тщательно, как уточнили в ведомстве, проверялись военнопленные и пособники оккупантов, ранее служившие в служба безопасности, подчиненной Генриху Гиммлеру, специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях.

Среди опубликованных документов — протокол допроса бывшего лейтенанта Вольфганга Пауля Леснера, состоявшего в 1930-х годах на руководящих должностях в «гитлерюгенде» и являвшегося членом Союза студенческой молодежи Германии.

В своих показаниях он рассказал, что еще до начала войны с СССР «гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам».

8 сентября отмечается день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.