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В Босфорском проливе сломался следовавший в Россию сухогруз

В Босфоре сломался направлявшийся в Россию сухогруз

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Global Look Press

Один из сухогрузов, направлявшихся из турецкого города Тулуза в Россию, пришлось отбуксировать в стамбульский порт Ахыркапы из-за поломки двигателя. Об этом сообщило генеральное управление Береговой охраны Турции, передает РИА Новости.

Речь идет о сухогрузе USG Zurich, который имеет длину 166 метров и ходит под либерийским флагом. Незадолго до инцидента судно покинуло порт Тулузы и направилось в сторону российской территории. Однако, когда корабль находился на юге Босфорского пролива, экипаж зафиксировал неполадки в работе двигателя, уточнили в ведомстве.

«В сопровождении наших буксиров судно было отбуксировано в порт Ахыркапы (в Стамбуле — «Газета.Ru»)», - сообщили в управлении.

По имеющейся информации, на движение других кораблей через пролив данный инцидент никак не повлиял.

24 августа турецкие власти приостановили движение судов в проливе Дарданеллы в обе стороны. Ограничения были связаны с крупным природным пожаром, произошедшим в провинции Чанаккале. Как пояснили в генеральном управлении Береговой охраны Турции, помогавшая с тушением огня авиация набирала воду из моря.

Позже министр лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы сообщил о возобновлении движения кораблей в проливе. Решение было принято после того, как сотрудникам экстренных служб удалось взять возгорание под контроль.

Ранее правительство Турции увеличило плату за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

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