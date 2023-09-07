Из-за сильного землетрясения в Чили более 80 тыс. человек остались без электричества

После землетрясения магнитудой 6,4 более 80 тыс. жителей региона Кокимбо в Чили лишились электричества. Об этом сообщает газета Tercera.

Больше всех от отключения энергоснабжения пострадал город Кокимбо, где без электричества остались почти 49 тыс. жителей. В городе Ла-Серена свет отключился у 31 тыс. пользователей.

По информации Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр землетрясения находился в 11 км к юго-восточнее прибрежного города Тонгой. Очаг залегал на глубине 46 км. О разрушениях и пострадавших данных не поступало, угрозы цунами не существует.

Подземные толчки ощущались также и в соседней Аргентине — провинциях Мендоса и Сан-Хуан. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0. Уточняется, что эпицентр находился в 29 км к северо-западу от города Аджикабул, где проживают 23,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 18 км.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.