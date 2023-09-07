Губернатор прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что над Ростовом-на-Дону силами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник.

«Около 3.00 (совпадает с мск/ — «Газета.Ru») в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что последствия на земле уточняются.

До этого сообщалось, что мощный взрыв прогремел в Ростове-на-Дону. Предположительно он раздался на Пушкинской улице, в двух кварталах от штаба ЮВО. По неподтвержденным данным, в результате падения беспилотника повреждены несколько зданий и уничтожен автомобиль.

Этой же ночью сообщалось, что в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, раздавались взрывы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.