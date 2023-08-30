Власти прокомментировали сообщения о работе ПВО в Ростовской области

Правительство Ростовской области опровергло информацию о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в окрестностях Ростова-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Василия Голубева, передает ТАСС.

Таким образом представители властей отреагировали на сообщения о громких звуках в районе села Чалтырь, которые распространили несколько местных Telegram-каналов. Как следует из заявления регионального правительства, никаких причин для срабатывания системы ПВО зафиксировано не было.

«На военном полигоне в том районе области проводятся плановые учения», — пояснили в пресс-службе.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали семь регионов РФ. В их числе оказались Московская, Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская, Калужская области и Севастополь.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти принимают все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. В частности, военные эксперты анализируют маршруты украинских дронов с целью обеспечения лучшей безопасности людей.

Ранее в сеть попали кадры уничтожения украинского БПЛА при атаке на аэропорт в Пскове.