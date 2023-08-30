Жители Ангарска рассказали о яркой вспышке от падающего метеора

В сети появилось видео с камеры домофона, заснявшей падение метеора в небе над Ангарском. Как рассказала «Газете.Ru» обнаружившая видео жительница города Наталия, у метеора был «красивый хвост».

«Увидела в камеру домофона другого подъезда. Мама там живет, а домофон привязан к моему телефону. Видео есть, но там люди. Полет, с той камеры, дольше. Обзор другой. Хвост красивый. Звука не было. Раньше видела, 29 октября 2022 года, тоже с домофона. Здорово!», — сказала она.

Еще один очевидец падения метеора Виталий в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что в небе была яркая вспышка и «зелено-красный» свет. По словам мужчины, все закончилось очень быстро, а последний раз подобное явление он видел 20 лет назад.

«Яркая вспышка, потом озарило сильно зелено-красным светом. Но также и быстро погасла. Все было быстро очень, звуков не слышал, даже с открытыми окнами в машине. Эмоции? Удивление. Лет 20 с хвостом назад последний раз аналогичное что-то видел», — отметил он.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как небесное тело пролетает над домом в Приангарье и исчезает за ним. Как пояснил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ Сергей Язев, метеор вряд ли долетел до земли и, скорее всего, сгорел в атмосфере.

Ранее в Иркутском планетарии объяснили вспышку в небе над Усть-Кутом.