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Площадь пожара в Геленджике превысила 100 га

Мэр Богодистов заявил, что площадь лесного пожара в Геленджике составила 118 га

Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что площадь лесного пожара в муниципалитете составила 118 га. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале чиновника.

«В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы. На место тушения вылетел самолет БЕ200 из аэропорта Платов», — сообщил он.

До этого сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров.

Согласно сообщению МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

В ведомстве отметили, что тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности.

При этом в экстренных службах уведомили, что к тушению пожара привлекут два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, имеющих водосливные устройства.

Пожар начался 29 августа в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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