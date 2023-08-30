Обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова объекты работают штатно

Объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты в аэропорту Пскова, а также системы организации воздушного движения работают штатно, но для обеспечения безопасности людей отменены восемь рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram.

«С целью принятия дополнительных мер по безопасности полетов из аэропорта Псков отменены шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — авиакомпании «Икар», -— говорится в сообщении.

Перевозчики сообщат пассажирам, как вернуть или обменять авиабилеты на указанные рейсы. Более подробно информацию о рейсах в Росавиации посоветовали узнавать напрямую у авиакомпаний.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.