В тушении лесного пожара в Геленджике будут задействованы два самолета Бе-200ЧС

Для тушения крупного лесного пожара в Геленджике планируется использовать специальные самолеты и вертолеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

По информации, предоставленной агентству, к тушению пожара привлекут два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, имеющих водосливные устройства. Специальная авиация начнет работу в районе пожара с 6.00 мск.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров. Пожар начался во вторник в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Согласно сообщению, площадь лесного пожара достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. На месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Сильный ветер со скоростью до 30 метров в секунду затрудняет тушение.

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