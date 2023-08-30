Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В тушении лесного пожара в Геленджике будут задействованы два самолета Бе-200ЧС

Два самолета Бе-200ЧС примут участие в тушении лесного пожара в Геленджике

Для тушения крупного лесного пожара в Геленджике планируется использовать специальные самолеты и вертолеты. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.

По информации, предоставленной агентству, к тушению пожара привлекут два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, имеющих водосливные устройства. Специальная авиация начнет работу в районе пожара с 6.00 мск.

Ранее сообщалось, что площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров. Пожар начался во вторник в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Согласно сообщению, площадь лесного пожара достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. На месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Сильный ветер со скоростью до 30 метров в секунду затрудняет тушение.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях