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Россияне стали в два раза чаще ездить в Дубай

В АТОР заявили, что поток российских туристов в Дубай вырос почти в два раза

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По итогам первого полугодия 2023 года Российская Федерация стала вторым крупнейшим поставщиком туристов в Дубай. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По итогам первых шести месяцев текущего года Дубай посетили 616 тысяч гостей из РФ. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года турпоток увеличился на 99%. Россия стала вторым ключевым поставщиком туристов в Дубай, уступив лишь Индии (свыше 1,2 млн).

Как заявил вице-президент АТОР, гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян, рост популярности отдыха в Дубае среди россиян связан с тем, что туроператоры сохранили объемы блочной перевозки в летний период, а авиакомпании решили оставить на лето зимнее расписание.

«Были отказы от блоков мест, а также попытки демпинга», — сказал он.

По мнению эксперта, это не отразится на зимнем расписании.

«Я знаю, что на зиму 2023/2024 заявлен внушительный объем блочной перевозки», – продолжил он.

Мурадян также указал, что он ожидает рост турпотока в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в РФ набирает популярность внутренний туризм, одними из популярных направлений, помимо традиционных Москвы и Санкт-Петербурга, являются Минеральные воды и Крым.

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Европе уменьшилось на 90%.

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