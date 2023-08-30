Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Об этом пишет РИА Новости. Пожар начался во вторник в лесном массиве площадью 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В тушении пожара участвовал вертолет Ми-8, способный перевозить пять тонн воды. Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и пожар тушится вручную. Впоследствии площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.

Согласно сообщению, площадь лесного пожара достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6:00 (среды) два вертолета МЧС продолжат тушение. На месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Сильный ветер со скоростью до 30 метров в секунду затрудняет тушение.

По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент для населенных пунктов и объектов инфраструктуры угрозы нет. Для борьбы с пожаром была отправлена аэромобильная группировка. Ситуация на месте пожара под контролем, имеется достаточное количество сил и средств.

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