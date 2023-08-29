Электромонтер получил удар током в 380 вольт и выжил

В Браславе электромонтер получил удар током на стройке во время монтажа электрощита на подъемном кране. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Инцидент произошел на стройке в Браславе 25 августа, электромонтера без сознания нашли рабочие, они вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

Как установили следователи, мужчина устанавливал электрощит питания подъемного крана на одной из строек в райцентре, перед началом работ он не проверил, что щиток обесточен и получил удар током в 380 вольт.

По факту травмирования электромонтера проводится доследственная проверка, опрошены очевидцы произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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