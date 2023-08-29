Названы болезни, которые угрожают россиянам этой осенью

Россиянам этой осенью в большей степени угрожают два типа инфекции, рассказал kp.ru иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

В первую очередь, это те заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем, — ОРВИ, грипп и COVID-19, отметил эксперт. При этом Жемчугов уточнил, что грипп может протекать тяжелее, чем коронавирус. В особенности это касается пациентов с аутоиммунными заболеваниями, пожилых людей и детей. Второй тип инфекций — кишечные, это энтеровирусы и ротавирусы, энтеровирусный менингит, гепатит А, продолжил иммунолог.

По его словам, чтобы не заболеть данными инфекциями, стоит вакцинироваться от сезонного гриппа, носить маски в общественных местах во время сезонного обострения инфекций, регулярно мыть руки, поддерживать чистоту в доме, а также употреблять только свежие продукты питания.

29 августа в пресс-службе Роспотребнадзора предупредили, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в ряде российских регионов достаточно напряженная. По данным ведомства, массовые случаи ЭВИ наблюдаются в Свердловской и Саратовской областях, Хабаровском крае, городах Севастополе и Москве.

Ранее ученые обнаружили неизвестную инфекцию у мужчины после укуса бездомной кошки.