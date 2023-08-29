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Минпросвещения опровергло информацию об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе

Минпросвещения опровергло данные об исключении классиков из ЕГЭ по литературе

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Худ. Тропинин

Распространенная информация об исключении российской классики из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

В ведомстве обратили внимание, что данные об исключении из заданий ЕГЭ по литературе произведений литераторов первой половины XIX века, таких, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь и др., являются ложными.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений <…> А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — уточнили в министерстве.

В сообщении отметили, что классические произведения изучают в школе и выносят на экзамены.

28 августа комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему в перечне для подготовки к ЕГЭ отсутствуют произведения классической литературы.

Ранее ФИПИ опубликовал демонстрационные версии ЕГЭ-2024.

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