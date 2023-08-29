Минпросвещения опровергло информацию об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе

Распространенная информация об исключении российской классики из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

В ведомстве обратили внимание, что данные об исключении из заданий ЕГЭ по литературе произведений литераторов первой половины XIX века, таких, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь и др., являются ложными.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений <…> А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — уточнили в министерстве.

В сообщении отметили, что классические произведения изучают в школе и выносят на экзамены.

28 августа комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему в перечне для подготовки к ЕГЭ отсутствуют произведения классической литературы.

Ранее ФИПИ опубликовал демонстрационные версии ЕГЭ-2024.