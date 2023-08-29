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Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области

Mash: вертолет Ми-8 с четырьмя людьми на борту упал в Челябинской области

Вертолет Ми-8 упал в Челябинской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, на борту вертолета находились четыре человека.

Telegram-канал Baza сообщил, что крушение произошло у поселка Прудный. Издание опубликовало видео, автор которого утверждает, что видела, как вертолет упал.

В июле в Республике Алтай упал частный вертолет Ми-8. По информации очевидцев, при заходе на посадку вертолет задел хвостом столб, после чего свалился на бок и загорелся. На борту было 13 туристов и три члена экипажа.

9 августа сообщалось о крушении вертолета ВМС Бразилии.

27 августа во время маневров у берегов Австралии разбился американский военный конвертоплан V-22 Osprey с морпехами США на борту.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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