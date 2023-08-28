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Матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене

Матросу Балтийского флота Тюкину предъявили обвинение в государственной измене

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении военнослужащего Балтийского флота. Ему предъявили обвинение в совершении государственной измены, сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене», — рассказал источник.

Правоохранители добавили, что уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения.

15 августа сообщалось, что в Новосибирске ФСБ предотвратила совершение госизмены двумя местными жителями, не дав им перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Федеральная служба безопасности России задержала по подозрению в совершении государственной измены жителя Самарской области.

Ранее на Украине бывший генерал СБУ получил длительный срок за работу на Россию.

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