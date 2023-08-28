Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пенсионер чуть не лишился руки из-за укуса гадюки

В Подмосковье врачи спасли пенсионера после укуса гадюки

close
100%
Pixabay

Медики Химкинской больницы спасли пожилого мужчину, которого укусила ядовитая змея во время сбора грибов. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

64-летний пенсионер поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, после укуса гадюки у него сильно распухла кисть руки, сосуды были переполнены кровью, такое состояние могло привести к гангрене с последующей ампутацией конечности.

«В экстренном порядке врачи ввели пациенту сыворотку против яда гадюки и обработали место укуса», — сообщила заведующая хирургическим отделением Виктория Едунова.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он выписан на амбулаторное лечение. Медики напоминают, что в случае укуса ядовитой змеи необходимо как можно скорее обратиться за помощью и не заниматься самолечением.

Ранее в Липецкой области мужчина спас детей, игравших с гадюкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях