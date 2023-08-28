Пенсионер чуть не лишился руки из-за укуса гадюки

Медики Химкинской больницы спасли пожилого мужчину, которого укусила ядовитая змея во время сбора грибов. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

64-летний пенсионер поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, после укуса гадюки у него сильно распухла кисть руки, сосуды были переполнены кровью, такое состояние могло привести к гангрене с последующей ампутацией конечности.

«В экстренном порядке врачи ввели пациенту сыворотку против яда гадюки и обработали место укуса», — сообщила заведующая хирургическим отделением Виктория Едунова.

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать, он выписан на амбулаторное лечение. Медики напоминают, что в случае укуса ядовитой змеи необходимо как можно скорее обратиться за помощью и не заниматься самолечением.

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