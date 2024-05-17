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Бывший футболист «Спартака» объяснил, почему Слишкович остается в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко: Слишкович останется, потому что «Спартак» хорошо платит

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказал мнение, что босниец Владимир Слишкович, работающий в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых до конца текущего сезона перед назначением Деяна Станковича, останется в команде при новом наставнике из-за денег.

«Думаю так: если он остается, значит, его все устраивает. В плане финансовой составляющей. «Спартак» сейчас платит неплохие деньги. Но его работа помощником будет зависеть от того, найдет ли он общий язык со Станковичем. Каждый тренер – профессионал, у которого есть свои помощники. В этом плане не думаю, что наличие Слишковича в команде будет для Станковича хорошим фактом. Но если найдут общий язык, то почему нет?»

Под руководством Слишковича после отставки Гильермо Абаскаля «Спартак» выиграл четыре матча и еще трижды сыграл вничью, прежде чем уступить калининградской «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России (0:1). После этого поражения было объявлено, что команду со следующего сезона возглавит звездный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер Деян Станкович.

Ранее венгерский журналист оценил перспективы Станковича в «Спартаке».

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