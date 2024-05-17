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Тату-мастера из Барнаула арестовали за демонстрацию нацистской символики

В Барнауле завели дело на тату-мастера за показ запрещенной символики

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении тату-мастера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 34-летний местный житель, уже привлекавшийся к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещенных изображений, с декабря 2023 года по март 2024-го публиковал в Telegram-канале нацистскую символику и символику других экстремистских и террористических организаций.

В этот раз тату-мастера обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики лицом, подвергнутым административному наказанию. Мужчину задержали и допросили, суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Ранее тату-мастер из Сыктывкара попал под уголовное преследование за татуировку свастики на ноге.

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