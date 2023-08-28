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Житель Удмуртии хранил дома оружие, боеприпасы и взрывчатку

В Удмуртии сельчанин незаконно хранил дома оружие и взрывчатку

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В Завьяловском районе Удмуртии сотрудники уголовного розыска изъяли у местного жителя оружие, боеприпасы и порох, которые он хранил дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Охотничье ружье, пистолет, пять банок с порохом и более 500 патронов нашли полицейские в доме у жителя Удмуртии, мужчина хранил арсенал незаконно.

«Пистолет образца 1933 года выпуска является пригодным для стрельбы боевыми патронами, боеприпасы различного калибра предназначены для использования в нарезном огнестрельном охотничьем и спортивно-охотничьем оружии», — сообщили в полиции.

Как установили правоохранители, 42-летний мужчина увлекается охотой, оружие и боеприпасы он хранил дома, не имея на них разрешения. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в гараже у ранее судимого жителя Королева нашли арсенал оружия и боеприпасы.

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