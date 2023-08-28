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Очевидец снял оползень, который разрушил автомагистраль во французской Савойе

Во Франции дорога обрушилась из-за селя, перекрыта дорога в Италию

Масштабный оползень сошел в это воскресенье, 27 августа, в городе Сен-Андре во Франции. Происшествие было снято на видео очевидцем.

На кадрах видно, как часть горы обрушивается на железную дорогу и на автомобильную трассу, по которой движутся легковые и грузовые автомобили. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Оползень произошел на трассе RD1006 в Сен-Андре, пишет издание La Maurienne на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По информации из префектуры Савойя, «несколько глыб камней объемом около 700 м³ попали в защитный экран, установленный в качестве превентивной меры дорожными службами департаментского совета на этом особо охраняемом участке».

На неопределенный срок закрыты несколько дорог, в том числе часть автомагистрали А43 между съездами № 29 и № 30 в обоих направлениях движения (Сен-Мишель-де-Морьен и Ле Френе). Автодорожный туннель Фрежюс также закрыт для движения всех транспортных средств массой более 3,5 тонны в направлениях Франция-Италия и Италия-Франция. Железнодорожное сообщение между Францией и Италией в Морьене прекращено на неопределенный срок.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.

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