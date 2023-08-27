Ребенок попал в больницу после нападения собаки в Челябинской области

В Златоусте восьмилетний школьник возвращался с тренировки по боксу и пострадал от нападения собаки, мальчика госпитализировали. Об этом сообщает «74.ru».

Сбежавшая от хозяев собака искусала ребенка, когда мальчик вышел из здания школы после тренировки по боксу. Раны на лице и руках оказались настолько глубокими, что пострадавшему пришлось наложить несколько швов, школьник госпитализирован.

Родители мальчика обратились с заявлением в правоохранительные органы, полицейским удалось установить владельца животного, собака отдана в приют на передержку. По факту инцидента проверку проводит прокуратура Челябинской области.

Ранее под Новороссийском бойцовская собака покусала ребенка за голову.