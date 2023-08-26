Прокуратура Уссурийска проводит проверку после выдачи просрочки пострадавшим от паводка, сообщает «Коммерсантъ».

25 августа в одном из Telegram-каналов Уссурийска появилось видео, на котором мужчина показывает консервы, срок годности которых истек два-три месяца назад. По его словам, их выдали пострадавшим в пункте гуманитарной помощи.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о халатности после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске во время паводка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По результатам прокурорской проверки удалось установить, что строительство дамбы не завершили в срок — было выполнено лишь 9 из 11 этапов работы. Кроме того, в апреле этого года подрядчик привлекался к административной ответственности за отступление от проектной документации.

В результате допущенных нарушений во время паводка произошел прорыв дамбы. Затоплены оказались 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 гаражей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.