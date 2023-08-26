Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Уссурийска проводит проверку после выдачи просрочки пострадавшим от паводка

В Уссурийске проводят проверку после выдачи просрочки пострадавшим от паводка

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Прокуратура Уссурийска проводит проверку после выдачи просрочки пострадавшим от паводка, сообщает «Коммерсантъ».

25 августа в одном из Telegram-каналов Уссурийска появилось видео, на котором мужчина показывает консервы, срок годности которых истек два-три месяца назад. По его словам, их выдали пострадавшим в пункте гуманитарной помощи.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о халатности после прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске во время паводка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По результатам прокурорской проверки удалось установить, что строительство дамбы не завершили в срок — было выполнено лишь 9 из 11 этапов работы. Кроме того, в апреле этого года подрядчик привлекался к административной ответственности за отступление от проектной документации.

В результате допущенных нарушений во время паводка произошел прорыв дамбы. Затоплены оказались 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 гаражей.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях