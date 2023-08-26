Пожар на складе с пиротехникой в Кемерове ликвидирован

Крупный пожар на складе с пиротехникой в Кемерове ликвидировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Открытый огонь на складе пиротехнической продукции ликвидирован. Пожарные продолжают проливку и разбор конструкций», — сказано в сообщении.

26 августа в МЧС России заявляли, что в Кемерове локализовали пожар на складе с пиротехникой на площади 750 квадратных метров.

До этого сообщалось о мощном пожаре в Кемерове. По словам местных жителей, предположительно, произошло возгорание склада с пиротехникой, также были слышны звуки взрывов.

16 августа стало известно, что пожар на складе пиломатериалов в Норильске распространился на площади 1 тыс. кв. м. Мэр города Дмитрий Карасев рассказывал, что горел склад пиломатериалов. Он обращал внимание, что в огне никто не пострадал, но площадь пожара большая.

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