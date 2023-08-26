Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор рассказал о рецепте полезной для здоровья шаурмы

Роспотребнадзор объяснил вице-спикеру Госдумы, где найти рецепт «ЗОЖ-шаурмы»

close
100%
Depositphotos

Замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов ответил вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, что рецепт приготовления полезной для здоровья шаурмы можно найти на сайте проекта федеральной службы «Здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, 7 июля Даванков направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по сбалансированному составу шаурмы. Он отметил, что из-за отсутствия официальных рекомендаций некоторые производители добавляют в нее вредные продукты.

В ответ на обращение замглавы ведомства пояснил, что для информирования населения и формирования у граждан представления о принципах здорового питания Роспотребнадзором в 2019 году был запущен интернет-портал «Здоровое-питание.рф», на котором можно найти рецепты полезных блюд, в том числе приготовления «ЗОЖ-шаурмы».

До этого «Газета.Ru» публиковала данные статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», согласно которой за год число покупок фастфуда в России выросло на 8%, а средний чек увеличился на 10% до 439 рублей в первом полугодии 2023 года. Уточнялось, что больше всего выросло число покупок хот-догов – на 10% в годовом выражении. На втором месте по популярности оказались бургеры – число покупок за год выросло на 9%. Третья и четвертая строчка – у шаурмы и пиццы (плюс 7% и 5% соответственно).

19 августа управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что число пострадавших в результате отравления шаурмой во Владимире выросло до 76 человек.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили цех с просроченной курицей, из которой готовили шаурму.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях