Роспотребнадзор рассказал о рецепте полезной для здоровья шаурмы

Замруководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов ответил вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, что рецепт приготовления полезной для здоровья шаурмы можно найти на сайте проекта федеральной службы «Здоровое питание». Об этом сообщает ТАСС.

Как передает агентство, 7 июля Даванков направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором предложил опубликовать на сайте ведомства рекомендации по сбалансированному составу шаурмы. Он отметил, что из-за отсутствия официальных рекомендаций некоторые производители добавляют в нее вредные продукты.

В ответ на обращение замглавы ведомства пояснил, что для информирования населения и формирования у граждан представления о принципах здорового питания Роспотребнадзором в 2019 году был запущен интернет-портал «Здоровое-питание.рф», на котором можно найти рецепты полезных блюд, в том числе приготовления «ЗОЖ-шаурмы».

До этого «Газета.Ru» публиковала данные статистики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», согласно которой за год число покупок фастфуда в России выросло на 8%, а средний чек увеличился на 10% до 439 рублей в первом полугодии 2023 года. Уточнялось, что больше всего выросло число покупок хот-догов – на 10% в годовом выражении. На втором месте по популярности оказались бургеры – число покупок за год выросло на 9%. Третья и четвертая строчка – у шаурмы и пиццы (плюс 7% и 5% соответственно).

19 августа управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщило, что число пострадавших в результате отравления шаурмой во Владимире выросло до 76 человек.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили цех с просроченной курицей, из которой готовили шаурму.