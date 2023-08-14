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Запертая в петербургской квартире девушка открыла стрельбу по полиции

Девушка открыла стрельбу в дверь, чтобы выбраться из квартиры в Петербурге

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Depositphotos

В Невском районе Санкт-Петербурга девушка открыла стрельбу по сотрудникам полиции, когда те пришли ее вызволять из запертой квартиры. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что с правоохранительными органами связался мужчина, проживающий на проспекте Обуховской Обороны и рассказал, что с балкона узнал у девушки в соседней квартире, что ее заперли друзья два дня назад.

На место прибыл наряд полиции и стал общаться с пострадавшей через дверь, в это время прозвучал выстрел. В результате него никто не пострадал.

Полицейские подождали, когда к квартире прибыл мужчина с ключами. В квартире была обнаружена 24-летняя жительница Читы в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В шкафу был обнаружен охотничий карабин «Вепрь-12», в настоящее время проводится проверка.

11 августа сообщалось, что в Новокузнецке полиция нашла и задержала водителя автобуса, который выстрелил в мужчину на конечной остановке.

Ранее водитель автобуса, простреливший ногу пассажиру, сообщил, что у него был перерыв.

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