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В США 14-летний подросток выжил, упав в Гранд-Каньон

Mirror: подросток упал с высоты 30 метров во время посещения Гранд-Каньона

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Depositphotos

В Аризоне подросток сорвался с почти 30-метровой высоты и остался жив. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 8 августа на территории национального парка Гранд-Каньон. 14-летний школьник упал с уступа на северном склоне глубокой речной долины.

Сорок спасателей в течение двух часов пытались вытащить пострадавшего, после чего он был доставлен в больницу в Лас-Вегасе. Мальчик дал интервью местному телеканалу, в котором пояснил, что сорвался, когда отошел в сторону, чтобы не загораживать обзор остальным туристам. Он вспомнил, как присел на корточки и держался одной рукой за камень, но потерял хватку и стал падать назад.

«После падения я ничего не помню. Помню только, как очнулся, как оказался в машине скорой помощи, в вертолете, сел в самолет и добрался сюда», — рассказал школьник.

Известно, что подросток сломал девять позвонков и руку, а также порвал при приземлении селезенку. Кроме того, он перенес коллапс легкого. В момент происшествия отец пострадавшего находился в Северной Дакоте. Он узнал о произошедшем по телефону.

Подросток еще долго будет восстанавливаться, но из больницы его уже отпустили.

Ранее в горах Восточного Саяна у туриста, вышедшего на маршрут в одиночку, случился инфаркт.

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