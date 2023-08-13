Гладков прокомментировал происшествие в Белгороде

Повреждения фасада многоэтажного дома в Белгороде получены, предварительно, в результате попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада», — сообщил он.

По его словам, плитки упали на уровне с седьмого по 13-й этажи.

В результате атаки, подчеркнул Гладков, никто не пострадал. Есть выбитые окна, повреждены кондиционеры, около 15 автомобилей.

На месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Белгороде произошел взрыв. На кадрах публикуемых видео видно, что фасад многоэтажного дома поврежден на улице Есенина.

До этого Гладков сообщил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами.

13 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российский объект беспилотником, средства ПВО уничтожили его над Белгородской областью.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.