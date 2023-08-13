Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладков прокомментировал происшествие в Белгороде

Гладков: повреждения фасада дома в Белгороде получены в результате удара БПЛА

Повреждения фасада многоэтажного дома в Белгороде получены, предварительно, в результате попадания беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада», — сообщил он.

По его словам, плитки упали на уровне с седьмого по 13-й этажи.

В результате атаки, подчеркнул Гладков, никто не пострадал. Есть выбитые окна, повреждены кондиционеры, около 15 автомобилей.

На месте работают аварийные и оперативные службы.

Ранее стало известно, что в Белгороде произошел взрыв. На кадрах публикуемых видео видно, что фасад многоэтажного дома поврежден на улице Есенина.

До этого Гладков сообщил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами.

13 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российский объект беспилотником, средства ПВО уничтожили его над Белгородской областью.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях