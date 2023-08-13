Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат предложила отменить ограничение на использование маткапитала

Депутат Госдумы Останина предложила снять ограничения с маткапитала

close
100%
Shutterstock

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в интервью с URA.RU, что в России нужно снять ограничение на использование материнского капитала.

«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — сказала Останина.

Депутат отметила, что родители могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных автомобилей. Она добавила, что это станет отличной инвестицией в отечественную промышленность.

8 августа сообщалось, что в Госдуме рассмотрят возможность разрешения оплаты образования женщины из средств материнского капитала.

До этого в Госдуме предложили разрешить использование материнского капитала для ремонта квартир.

10 июля в России родился Владимир Путин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях