Депутат предложила отменить ограничение на использование маткапитала

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в интервью с URA.RU, что в России нужно снять ограничение на использование материнского капитала.

«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — сказала Останина.

Депутат отметила, что родители могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных автомобилей. Она добавила, что это станет отличной инвестицией в отечественную промышленность.

8 августа сообщалось, что в Госдуме рассмотрят возможность разрешения оплаты образования женщины из средств материнского капитала.

До этого в Госдуме предложили разрешить использование материнского капитала для ремонта квартир.

10 июля в России родился Владимир Путин.