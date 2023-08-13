Депутат предложила отменить ограничение на использование маткапитала

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в интервью с URA.RU, что в России нужно снять ограничение на использование материнского капитала.
«Если уж мы поддерживаем семью с помощью маткапитала, нужно дать право самой семье распоряжаться этими средствами», — сказала Останина.
Депутат отметила, что родители могли бы использовать средства маткапитала на покупку отечественных автомобилей. Она добавила, что это станет отличной инвестицией в отечественную промышленность.
8 августа сообщалось, что в Госдуме рассмотрят возможность разрешения оплаты образования женщины из средств материнского капитала.
До этого в Госдуме предложили разрешить использование материнского капитала для ремонта квартир.
10 июля в России родился Владимир Путин.