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Синоптик рассказал, сколько продлится купальный сезон на Черном море

Синоптик Вильфанд: бархатный сезон на Черном море продлится до 10 октября

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, сколько продлится купальный сезон на Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Бархатный сезон будет включать первую декаду октября (то есть он продлится до 10 октября. — «Газета.Ru») точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет», — сказал синоптик.

По его словам, купальный сезон может продлиться до середины октября.

Как указал метеоролог, сейчас в Анапе температура моря составляет +25°С, в Сочи — +27°С, в Туапсе и Геленджике — +28°С.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где россияне хотят отдохнуть в бархатный сезон.

До этого сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Ранее россиянам предложили альтернативу отдыху на море.

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