В России прошла акция «Выбираем спорт»

C 10 по 12 августа по всей России ко Дню физкультурника прошел цикл мероприятий от Всероссийской акции «Выбираем спорт», сообщает пресс-служба «Росмолодежи».

Добровольцы и спортсмены выпустили видеоролик, в котором приняли участие люди со всей России. В нем россияне показали символ поддержки, который Ветеран ВОВ Имчук Николай Константинович во время интервью волонтерам #МЫВМЕСТЕ в Музее Победы показал, как знак рукопожатия и единения двух поколений победителей бойцам СВО. Волонтеры восприняли этот знак как символ и запустили волну флешмоба в знак поддержки бойцов СВО и уважения к памяти Героев ВОВ.

По всей стране состоялись фестивали уличного спорта: почти 375 тысяч молодых участников, увлекающихся воркаутом, скейтингом, паркуром, велосипедным спортом и многим другим, продемонстрировали свои навыки и умения. В Ростове-на-Дону фестиваль собрал более 10 000 зрителей и 150 участников.

Также 12 августа в регионах страны прошла всероссийская зарядка для жителей и спортсменов города, после чего гости праздника могли выбрать тренировку по своим предпочтениям в знаковых парках городов России по аэробике, йоге, степ-аэробике, пилатесе и другим направлениям.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» провело мастер-классы по здоровому образу жизни. Тренировки включили интерактивные занятия по рациональному питанию и физической активности. Во время активностей участники узнали, как грамотно вести здоровый образ жизни, формировать правильный рацион питания и поддерживать хорошую физическую форму.

В 50 регионах России также прошли национальные спортивные игры. Каждый субъект подготовил спортивную программу согласно своему социокультурному коду. Например, в Челябинской области прошли спортивные игры по поднятию гирь разной степени тяжести, а в Алтайском крае молодежь приняла участие в тактической игре с использованием лука.