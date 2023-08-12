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Польские пограничники применили водометы против пытавшихся пересечь границу мигрантов

В Польше пограничники применили водометы против мигрантов

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Michal Kosc/AP

Польские пограничники применили водометы против пытавшихся пересечь границу мигрантов, сообщает Погранстража страны в своем Twitter.

По данным пограничников, 11 августа в Польшу пытались нелегально проникнуть 106 человек, в частности граждане Конго, Эритреи.

Большая группа из 40 человек форсировала границу, у одного из них был нож. Они бросали камни в сторону пограничников. На место была направлена машина Tajfun с водометами. Пересечение границы было предотвращено.

Ранее сообщалось, что ищущих убежища в Великобритании начали выселять с баржи Bibby Stockholm из-за обнаружения в воде опасной бактерии Legionella, вызывающую серьезную легочную инфекцию.

Сообщается, что ни у одного из 39 поселившихся на барже мигрантов не выявили признаков болезни легионеров, вызываемой данной бактерией. Подчеркивается, что она не передается от человека к человеку.

О выселении мигрантов с баржи стало известно спустя несколько дней после того, как им было предписано там разместиться.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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