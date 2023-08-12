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ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки атаковали БПЛА четыре района Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обошлось без поледствий.

Также в селе Журавелевка Белгородского района беспилотник сбросил одну гранату.

В Краснояружском районе зафиксировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе был сбит украинский беспилотник.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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