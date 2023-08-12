ВСУ за сутки атаковали беспилотниками четыре района Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на подлете к Белгороду система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, обошлось без поледствий.

Также в селе Журавелевка Белгородского района беспилотник сбросил одну гранату.

В Краснояружском районе зафиксировано сбрасывание одного неустановленного взрывного устройства с помощью беспилотника. В Шебекинском округе был сбит украинский беспилотник.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидентов не зафиксировано.

До этого Гладков сообщил, что в Белгородской области в в пятницу системой противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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