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В Приморье ввели режим ЧС из-за тайфуна

Режим ЧС ввели в 9 муниципалитетах Приморья из-за паводков в связи с тайфуном

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МЧС России

В пресс-службе Министерства ГО и ЧС Приморского края заявили, что режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти муниципалитетах региона за пятницу и субботу, когда в регионе произошел резкий подъем уровня воды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера (в пятницу) за сутки ввели в семи (муниципалитетах),.. а сегодня выделили девять — добавились новые ЧС — конкретно из-за последних переливов», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что режим ЧС «в целях предупреждения возможных ЧС, связанных с выходом циклона», за пятницу-субботу ввели в Лазовском, Черниговском, Хорольском, Октябрьском округах, в городском округе Спасск-Дальний, в Михайловском, Яковлевском, Надеждинском, Спасском районах региона.

До этого стало известно, что в Южной Корее отменены 450 рейсов и уже эвакуированы 10 тыс. человек из-за тайфуна «Канун».

Особенностью тайфуна является медленная скорость передвижения — около 20 км/ч. Ожидается, что он впервые с начала ведения записей в 1951 году пересечет весь Корейский полуостров с юга на север, достигнув Северной Кореи. Всего по территории Южной Кореи тайфун будет проходить около 15 часов.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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Паводки в Приморье
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