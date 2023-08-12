В США ожидают наплыв мигрантов из Мексики

Вице-президент Национального совета пограничного патруля США Крис Карбера заявил, что американские пограничные службы ожидают, что число случаев незаконного пересечения границы с Мексикой в ближайшие месяцы возрастет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу с уверенностью сказать, насколько вырастут эти цифры, однако в действительности, учитывая, что на границе столь много людей, ожидающих возможности ее пересечь, я думаю, что в ближайшие месяцы она станет более загруженной», — утверждает Карбера.

По его словам, за последнее время выросло число попыток незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. По его словам, это произошло после того, как поток легальной миграции по ту сторону границы значительно замедлился.

До этого стало известно, что генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за недавно введенного правила о предоставлении убежища, утверждая, что использование приложения CBP One используется для обхода федерального закона.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил об установке плавучих заграждений с целью предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой.